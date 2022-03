Det er klart etter statsråd fredag.

Regjeringens beslutning er at utlendingslovens paragraf 34 om kollektiv beskyttelse straks skal gis anvendelse for ukrainske statsborgere.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har mer enn 2,3 millioner ukrainere flyktet fra landet siden Russland invaderte landet for to uker siden.