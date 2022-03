Ingrid Liland innstilt som ny nestleder i MDG

Det er samtidig ikke bare Ingrid Liland som kan bli ny nestleder. Til NRK sier Natalia Antonia Golis at hun vil ta opp kampen om å bli nestleder i MDG. Golis er fylkesvaraordfører i Vestland og sitter i MDGs landsstyre.

– Partileder Une Bastholm, nestleder Arild Hermstad og partisekretær Torkil Vederhus har en god forståelse og plan for hvordan organisasjonen skal jobbe strategisk videre i årene som kommer, og vi mener derfor det er naturlig å gi dem fornyet tillit, sier Emdal.

Leder Ingunn Emdal i valgkomiteen mener de har satt sammen et solid lag i partiledelsen som sammen vil løfte partiet til nye høyder.

– Dette er et utrolig viktig og artig verv som jeg brenner for og håper å få tillit til. Verden må gjennom en gigantisk snuoperasjon i løpet av det neste tiåret, sier Liland.

Liland tar over etter Kriss Rokkan Iversen, som ikke stiller til gjenvalg, opplyser MDG i en pressemelding.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!