Titalls pågrepet i jakt på kulturskattsmuglere

I Frankrike fant tollere over 4.200 gjenstander – inkludert over 3.000 mynter – som var samlet og stjålet av en enkeltperson med metalldetektor. Det ble også gjort større beslag i blant annet USA, Nederland, Hellas og Italia.

Blant de mange tusen gjenstandene som ble beslaglagt, er en spansk gullskatt bestående av mynter fra Romerriket. Etterforskningen som ledet fram til beslaget, startet da tre av myntene ble funnet i et velkjent auksjonshus i Madrid.

Over 170 saker er fortsatt under etterforskning, og det er ventet flere pågripelser og beslag.

Myndighetene i 28 land – inkludert Norge – deltok i operasjonen, som varte i fire måneder fra juni til september i fjor. Det ble gjennomført kontroller ved flyplasser og grenseposter i tillegg til auksjonshus, museer og privatboliger. Innsatsen var spesielt rettet mot netthandelsplasser, og Nederland stilte med en egen nettpatrulje for å avdekke mistenkelige salg.

