Sivile og soldater legges i massegrav i Mariupol

Mens byens likhus ble fylt opp og det fortsatt var flere som måtte hentes fra der de døde, kom byens myndigheter fram til at det ikke var tid til å sørge for individuell gravferd for hver enkelt.

På en gammel kirkegård i sentrum av havnebyen sør i Ukraina ble det gravd en 25 meter lang grop, der titalls døde ble plassert. Noen er tullet inn i tepper eller ligger i plastposer.

– Minst 1170 mennesker har blitt drept, og 47 ble begravet i en massegrav i dag, sa viseordfører Serhii Orlov onsdag, ifølge Reuters.

Kommunale arbeidere gjør korsets tegn over de døde som legges i gropen, men ingen pårørende eller andre sørgende er til stede for å ta et siste farvel. Lokale myndigheter planlegger å lukke graven torsdag, dersom en pause i kamphandlingene tillater det.

Blant dem som legges i massegraven er både sivile og soldater som er drept i bombardementet, samt personer som er døde av sykdom og naturlige årsaker.