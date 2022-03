Rapport: Frode Berg-saken ble brukt til å illustrere en ny kald krig

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg ble pågrepet av russisk sikkerhetspoliti i desember 2017 og dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han tilbrakte nesten to år i fengsel før han ble benådet i november 2019.

– Uvissheten om hva som er ekte og hva som er politisk fabrikkerte meninger er helt sentralt i propagandadynamikken på brukerstyrte plattformer. Spørsmålet om graden av offisiell innblanding er ikke like viktig, sier Russland-forsker Johanne Kalsaas ved Universitetet i Bergen, som står bak rapporten.

Norge fremstilles som en stat underlagt USA hvor stormaktene konkurrerer i nord, ifølge rapporten. Russiske myndigheter brukte spionsaken som et springbrett for å kritisere Norge, og de mener Norge gir Nato mer spillerom på norsk territorium.

Studien har undersøkt de to russiske nettstedene RT og Live Journal, hvor Frode Berg-saken fremstilles som en del av en ny kald krig, skriver NRK.

