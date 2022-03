Politiet har stengt det største norske narkotikamarkedet på det mørke nettet

Bakgrunnen for aksjonen er en politietterforskning i Stavanger-området. Det ble tatt beslag i store mengder amfetamin, kokain, hasj og narkotiske tabletter i fjor sommer. I desember fikk politiet lov til å ransake på det aktuelle forumet.

– En teknisk gruppe fra NC3 har jobbet målrettet over tid med å få tilgang til tjenestens infrastruktur. Dette har vi hatt siden desember, og vi har sikret informasjon som bilder, brukernavn, privatmeldinger, epostadresser, forumsposter og lignende, sier seksjonsleder Øystein Andreassen ved NC3.

Aksjonen er et samarbeid mellom Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) ved Kripos og Sørvest politidistrikt, skriver politiet i en pressemelding .

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!