Macron og Scholz har snakket med Putin igjen

Krigen i Ukraina blir også hovedtema når EU-landenes ledere samles til et uformelt toppmøte i Versailles utenfor Paris torsdag og fredag.

Kreml har også bekreftet at Putin snakket med de to statslederne på telefon torsdag.

Begge insisterte på at en løsning på krisen må oppnås gjennom forhandlinger mellom Ukraina og Russland, sier kilder på tysk side til nyhetsbyrået AFP.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!