IS utnevner ny leder

Den nye lederen heter Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi, ifølge et lydopptak av en talsmann for IS.

USAs president Joe Biden erklærte i februar at Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi sprengte seg selv da amerikanske spesialsoldater slo til mot et hus i Idlib-provinsen i Syria. Han skal ha tatt med seg en rekke familiemedlemmer i døden.

I lydopptaket sier IS-talsmannen at gruppas medlemmer har sverget lojalitet til den nye lederen «som de troendes emir og muslimenes kalif».

Lite er kjent om den nye IS-lederen. Selv om han omtales med et navn som ligner på forgjengerens, er de trolig ikke i slekt.

«Al-Quraishi» er et kallenavn basert på navnet på stammen som den islamske profeten Muhammed tilhørte, ifølge nyhetsbyrået AP.

Den ytterliggående sunniislamistiske gruppen IS er sterkt svekket etter at den ble nedkjempet på slagmarken i Syria i 2019. Kurdiske militsmedlemmer og USA førte an i kampen mot IS.

Da gruppen var på høyden, kontrollerte den store landområder både i Syria og Irak. Flere millioner mennesker bodde i IS-kontrollerte områder. Gruppen ble kjent for ekstremt brutale metoder og en rekke terrorangrep begått av IS-medlemmer og IS-tilhengere både i Midtøsten, Europa og andre deler av verden.