Rødt og Venstre ber om særnorske straffetiltak mot russiske oligarker

– Mitt hovedbudskap er at Norge ikke bare kan sitte på hendene og vente på EU-sanksjoner. Vi må ha egne straffetiltak rettet mot de ansvarlige for krigen, nemlig Putin og hans krets av oligarker, sier Marie Sneve Martinussen (R) til E24.

Tirsdag sa fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) til VG at det ikke er aktuelt for norske myndigheter å legge beslag på den russiske oligark-yachten Ragnar, som ligger til havn i Narvik. Han understreket at det ikke er aktuelt å innføre russiske sanksjoner uavhengig av andre samarbeidsland.

– Det Skjæran sier, er at vi ikke kan ha egne sanksjoner, og at det er fordi sanksjonsloven hovedsakelig handler om at sanksjoner er multilaterale. Sånn sett har han rett i det, men Norge har jo allerede gjennomført egne straffetiltak, som å fryse oljefondets plasseringer, sier Martinussen, som ønsker seg egne tiltak for skipstrafikk og havner.

Hun reagerer på at det russisk-oligarkeide skipet Lazurite skal losse aluminium ved Oslo Havn onsdag. Også Venstres Ola Elvestuen reagerer.

– Nå må norske havner stenges for russiske skip og russiske eierinteresser. Ukraina må støttes i kampen for sitt demokrati.

