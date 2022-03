Økt oppslutning om de store partiene på ny måling

Miljøpartiet De Grønne klatrer 1,1 prosentpoeng til 4,4 prosent og kommer med det over sperregrensen. Kristelig Folkeparti går også opp, men svakt med 0,2 prosentpoeng, og ligger med det fremdeles under sperregrensen med en oppslutning på 3,8 prosent.

Meningsmålingen er gjennomført mellom 2. og 7. mars, etter at krigen i Ukraina hadde vart i over en uke. Nato-negative Rødt faller mest på målingen, med 2,3 prosentpoeng, men har fremdeles 8 prosents tilslutning fra velgerne og plasserer seg med det foran Senterpartiet som faller med 2,1 prosentpoeng til 7,5 prosents oppslutning.

Høyre er landets største parti med en oppslutning på 26,9 prosent – en økning på 1,1 prosentpoeng. Tross framgangen ligger Arbeiderpartiet et stykke bak med 23,6 prosents oppslutning. Fremskrittspartiet er landets klart tredje største parti og ender på 11,6 prosents oppslutning.

Arbeiderpartiet og Frp går begge fram med 1,8 prosentpoeng på målingen, som er utført for Fri Fagbevegelse , Dagsavisen og ANB. Av de 965 som svarte på spørsmålene, oppga 72 prosent partipreferansen sin.

