Flere veier kan åpnes for tyngre kjøretøy

I Norge er generelt tillatt maksimal lengde for kjøretøy 19,5 meter og maksimal tillatt totalvekt 50 tonn, med mindre annet er bestemt for den enkelte veistrekning.

Forslaget om innføring av en ny veiklasse vil gjelde for både tømmertransport, modulvogntog og 24-metersvogntog.

– Høyere tillatt totalvekt på vogntogene vil dessuten kunne gi færre tunge kjøretøy på veiene. Det er bra for trafikksikkerheten, sier han videre.

– At flere veier åpnes for tyngre kjøretøy, vil bidra til økt effektivisering, både i skogbruksnæringen og i transportnæringen, mener samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Et forslag om dette er nå sendt ut på høring, opplyser Samferdselsdepartementet .

