Veslemøy Østrem blir sjefredaktør for Altinget Norge

– Jeg er svært glad for tilliten jeg har fått. Å få lede oppstarten av et så unikt avisprosjekt blir både spennende og utrolig meningsfullt, sier Veslemøy Østrem i en pressemelding.

Hun kommer fra stillingen som nyhetsredaktør i Vårt Land. Østrem tiltrer i juni og starter da med å etablere redaksjonen som senere på året skal åpne Altinget i Norge. Nisjeavisen er allerede godt etablert i Danmark og Sverige.

– Altinget har et tydeligt mediekonsept som vi ønsker å internasjonalisere. Politisk nøytralitet og journalistikk av høy kvalitet er vårt DNA. Vi er derfor veldig glade for at Veslemøy Østrem har sagt ja til å ta rollen som sjefredaktør. Hun har den nødvendige erfaringen og innsikten som skal til for den oppgaven, sier Altingets CEO Christoph Nørgaard i pressemeldingen.

Veslemøy Østrem har erfaring fra en rekke norske medier, blant annet som leder for politisk avdeling i Aftenposten. Hun har arbeidet med redaksjonelle events, undersøkende journalistikk og ledet flere digitale utviklingsprosjekter.

Østrem tror Altinget vil fylle et tomrom i det norske mediemarkedet.

– Det er behov for mer og bedre politisk journalistikk. Det er for mange store politikkområder som aldri blir gjenstand for redaksjonell oppmerksomhet. Mange redaksjoner har dessuten en sterk ideologisk forankring som preger journalistikken. Altinget med sin nøytrale posisjon kan bidra til en mer innsiktsfull og nyansert politisk samtale, sier hun.

Altinget planlegger oppstart i Norge i siste halvdel av 2022. Avisen får lokaler sentralt i Oslo og vil bestå av en redaksjonell og en kommersiell avdeling, står det i pressemeldingen.

