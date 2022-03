Vedtok gratis bind og tamponger i Nordland

– Jenter skal slippe ekstrautgifter og stress bare fordi de er jenter. Derfor innfører vi nå gratis bind og tamponger på videregående skoler i hele Nordland, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Elin Dahlseng Eide, i en pressemelding.

Det var et samlet fylkesråd som, på selveste kvinnedagen, besluttet å innføre gratistilbudet på de videregående skolene i fylket. Forslaget ble fremmet av MDGs Sirianna Stormo Pettersen.

– Jeg har alltid ment at det er urettferdig at det skal koste å ha en livmor, og at menstruasjon skal være et tabu. Derfor bør bind og tamponger være synlige og tilgjengelige for elevene våre, på samme måte som kondomer, skriver Pettersen i en epost til NTB.