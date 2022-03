Stort oppmøte under kvinnedagsmarkeringen i Oslo

Tidligere på dagen avduket kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen Oslo Byes Vel blått skilt for Kim Friele i Haakon Tveters vei 12 på Skøyenåsen.

– For meg er dette en av de aller viktigste parolene i år. Å vise internasjonal solidaritet og søstersolidaritet med kvinner i Ukraina. Det er kvinnene og barna som er de største taperne i krigen. Da jeg ble spurt om å bære den, så ble jeg veldig glad og sa ja med en gang, sier Borgen til Avisa Oslo .

Ordfører Marianne Borgen (SV) gikk i toget med parolen «Kvinner for fred. Solidaritet med Ukraina».

Under markeringen ble det også uttrykt solidaritet til kvinner i Ukraina som lider under Russlands krigføring.

Hovedparolen var «Abort er kvinners valg – avskaff nemndene nå!», men også nye sterke slagord som «no more dickpics» og «ja til sexsalg» sto parallelt med mer tradisjonelle kvinnekampsverdier som likelønn og likestilling.

NTBs utsendte kunne melde om stort oppmøte og god stemning under årets 8. mars-markering på Youngstorget.

