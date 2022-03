HRW: Taliban slår hardt ned på afghanske medier

Mens det de siste månedene har vært mye oppmerksomhet om Talibans trakassering av journalister og medier i hovedstaden Kabul, står det ikke noe bedre til i resten av landets provinser, konstaterer menneskerettsorganisasjonen i ny rapport.

HRW har intervjuet journalister og medieansatte i 17 av Afghanistans 34 provinser, og de forteller at det blir truet, banket opp og til tider fengslet når de forsøker å gjøre jobben sin.

Overgrepene har fått mange medier til å stenge, mens andre driver omfattende selvsensur av frykt for å hisse på seg Taliban.

Journalistene forteller også at etterretningsfolk fra Taliban ofte tropper opp i redaksjonslokalene for å fortelle dem hva de skal publisere, og de advarer også mot å rapportere noe som går på tvers av Talibans politikk. Omtale av voldshandlinger begått av Taliban-medlemmer blir det også advart mot.

Kvinnelige journalister er særlig utsatt, og i enkelte provinser har de fått ordre fra Taliban om å slutte å jobbe.

Mange afghanske journalister flyktet fra landet da Taliban grep makten i august, og mange sitter fengslet etter å ha dekket demonstrasjoner eller for på annet vis ha ertet på seg de nye makthaverne.

En undersøkelse utført av den internasjonale journalistorganisasjonen Reporters Without Borders og Afghanistans uavhengige journalistforbund (AIJA) i desember, viste at 6.400 journalister hadde mistet jobben og at 231 medier hadde stengt siden Taliban kom til makten.