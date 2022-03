CO2-utslipp til nye høyder i 2021

Det rekordstore utslippshoppet kom i etterkant av et historisk utslippsfall under koronapandemien. De samlede energirelaterte CO2-utslippene i 2021 var på 36,3 milliarder tonn.

Også produksjonen av fornybar energi gjorde et rekordstort hopp. Men dette førte ikke til utslippskutt. I stedet kommer de fornybare energikildene i tillegg til de fossile.

– Økningen i globale CO2-utslipp på over 2 milliarder tonn var den største i historien i absolutte tall, noe som mer enn utjevnet fjorårets pandemidrevne reduksjon, står det i IEAs rapport.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!