Politiet vurderer å utvide pendlerbolig-etterforskningen

– Før vi beslutter å rette etterforskning mot andre store og viktige institusjoner, er det god påtaleskikk at vi drøfter dette godt med statsadvokaten, sier han.

– Vi ser at det kan være aktuelt å innhente informasjon om regelverk, praktisering og bruk av pendlerboliger også hos andre maktorganer, for eksempel SMK. Det har ingenting med Tajik-saken å gjøre, sier Stenberg.

Det var en pendlerbolig tildelt av regjeringen som førte til at Hadia Tajik måtte gå av som arbeidsminister.

Det sier politiadvokat Christian Stenberg i Oslo politidistrikt til TV 2 . Også statsadvokat Aid Gravås støtter den vurderingen. Det betyr at for eksempel regjeringsapparatets pendlerboligvurderinger kan bli etterforsket.

