Medier: Mjøs Persen inn for Tajik – Aasland blir olje- og energiminister

Rokeringene i regjeringen kommer etter at Hadia Tajik onsdag trakk seg fra stillingen som arbeids- og inkluderingsminister etter medieoppslag rundt at hun fikk tildelt skattefri pendlerbolig i 2006 til 2010 – basert på en leiekontrakt hun aldri benyttet.

Han har vært valgt inn på Stortinget for Telemark siden 2005. Han har også vært medlem av energi- og miljøkomiteen og næringskomiteen i flere omganger og ble valgt som leder av energi- og miljøkomiteen høsten 2021.

Marte Mjøs Persen har vært olje- og energiminister i Jonas Gahr Støres regjering siden den tiltrådte i høst. Hun har blant annet hatt ansvar for å håndtere høstens og vinterens strømpriskrise.

Ifølge TV 2 s kilder skal Mjøs Persen og Aasland presenteres som henholdsvis ny arbeidsminister og olje- og energiminister i et ekstraordinært statsråd mandag klokka 13.

