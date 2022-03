Politiet har laget egen samtaletjeneste

– Da kommer vedkommende inn i en en-til-en samtale med oss, som er kryptert slik at ingen andre får tilgang på den, sier Fimreite.

Tjenesten vil fungere slik at Nettpatruljen sender de som tar kontakt en lenke og et kodeord.

I løpet av de siste årene har flere unge kontaktet politiet sin nettpatrulje for å melde inn saker til politiet. Vanligvis gjennom Facebooks samtaletjeneste Messenger, samt Instagram. Samtidig opplever ikke alle det som trygt å dele sensitiv informasjon. På bakgrunn av dette har politiet laget en egen kryptert samtaletjeneste.

– Dette skal gi muligheten til sikker kommunikasjon mellom de som melder inn saker, samt for oss som politi, sier fagleder Rune Fimreite for Nettpatrulje Vest til NRK .

