IAEA-sjefen håper på løsning med Iran

Forhandlingene om en revidert atomavtale går nå mot slutten, og flere kilder har de siste dagene hevdet at et gjennombrudd er nær.

– Vi er veldig nær en løsning, tvitret Storbritannias forhandlingsleder Stephanie Al-Qaq fredag.

Russlands forhandlingsleder Mikhail Uljanov deler optimismen og sa fredag til Bloomberg at en avtale kan være på plass i løpet av de neste dagene.

Lørdag besøkte IAEA-sjef Rafael Mariano Grossi Teheran, der han hadde samtaler med utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian og lederen for landets atomenergibyrå Mohammad Eslami.

Ifølge Grossi ble det oppnådd enighet om å utveksle «visse gjenværende dokumenter» innen juni. Hvilke dokumenter det er snakk om, sa han ikke.

Under en pressekonferanse sa Grossi at Iran har lovet en «pragmatisk tilnærming» til gjenværende spørsmål slik at man sikre enighet om en avtale.

Trakk seg

USAs tidligere president Donald Trump trakk i 2018 USA fra atomavtalen med Iran, som også Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland var med på å inngå i 2015.

Iran har svart med å trekke seg fra deler av avtalen, og har siden trappet opp anrikningen av uran.

President Joe Biden ønsker å slutte opp om avtalen igjen, men krever flere endringer fra den opprinnelige. Inntil en revidert avtale foreligger har han nektet å oppheve sanksjonene Trump innførte.

Iran ønsker også å videreføre avtalen, men krever at de strenge internasjonale sanksjonene mot landet i så fall må oppheves.

Ikke beviser

Amerikansk etterretning konkluderte alt i 2012 med at det ikke forelå beviser for at Iran hadde bestemt seg for å utvikle atomvåpen, ei heller at landet hadde gjenopptatt forskningen på atomstridshoder som ble stanset i 2003.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har under sine mange inspeksjoner ved iranske anlegg heller ikke funnet beviser for noe atomvåpenprogram, men Israel hevder at iranerne fører verden bak lyset.

Iranske ledere har gjentatte ganger forsikret at landet ikke ønsker å utvikle atomvåpen, og avtalen fra 2015 sikret IAEA innsyn i de iranske atomanleggene.