Flere medier: Hadia Tajik blir ikke Aps parlamentariske leder

Ap-statsråd Bjørnar Skjæran overtok fredag midlertidig ansvaret for Arbeids- og inkluderingsdepartementet etter at Tajik (Ap) formelt gikk av da.

Tajik har sagt at hun ønsker å fortsette som nestleder i partiet. Det er ennå ikke klart hvilken komité hun skal inn i på Stortinget eller hvem som erstatter henne som arbeidsminister.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!