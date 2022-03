Barneministeren håper Stortinget avviser abortforslag

Tirsdag fremmet Venstre et representantforslag om å utvide retten til selvbestemt abort til uke 18.

– Jeg vil sterkt oppfordre alle partier til å gjøre dette på en god måte slik at man har tid til å vente til utredningen har kommet med sine anbefalinger, sier Toppe til Dagen.

I Hurdalsplattformen varslet regjeringen at de ville sette ned et utvalg til å utrede endringer i dagens abortlov. Toppe mener Venstres forslag, som er et såkalt dokument 8-forslag, er ensidig.

– Jeg blir skuffet om det faktisk blir en abortdebatt på et dokument 8-forslag. Jeg håper partiene ser at de bør sikre en mer troverdig og forsvarlig prosess på det, sier hun.

(©NTB)