Tajik fikk mellom 8.500 og 10.500 kroner i leieinntekter mens hun hadde pendlerbolig

– Jeg hadde ikke noen annen plan enn at dette er min leilighet, og her skal jeg bo, og så bodde jeg ikke der. Jeg bodde hos foreldrene mine. Jeg hadde gjort meg selv en tjeneste ved å bare være folkeregistrert hos foreldrene mine hele veien, sier Tajik.

– Leieinntektene mine ser ut til å ha ligget mellom 8.500 kroner og 10.500 kroner i måneden. Etter at utgifter var betalt, ga det et lite overskudd som økte etter hvert som fellesgjelden gikk ned, skriver Tajik i en epost til VG.

Det dreier seg om en leilighet i Stavanger, som Tajik kjøpte høsten 2007 og solgte sommeren 2010, samt en annen leilighet i samme by hun kjøpte med broren vinteren 2008 og solgte seg ut av vinteren 2010.

Overfor VG bekrefter hun at leieinntektene etter hvert gikk i overskudd for begge leilighetene hun eide.

Ap-nestleder Hadia Tajik fikk mellom 8.500 og 10.500 kroner i månedlig leieinntekt fra de to leilighetene hun eide mens hun hadde skattefri pendlerleilighet.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!