Mann skulle hjem til døende bestemor – slipper å betale karantenebot på 24.000

Mannen ble i utgangspunktet ilagt et forelegg på 24.000 kroner fordi han ikke dro på karantenehotell da han kom til Bergen fra Skottland i mai i fjor.

Mannen har forklart i Hordaland tingrett at han fremla dokumentasjon på at han hadde et bosted der han kunne sitte i karantene og at han hadde et døende familiemedlem. Bestemoren døde få dager etter at mannen kom hjem.

Politibetjenten som skrev forelegget forklarte i retten at hun gjorde det på bakgrunn av hva hennes leder forklarte at en annen politibetjent hadde forklart om kontrollen av mannen ved innreise.

Retten anser dette som tredjehåndsopplysninger som svekker påtalemyndighetens bevisførsel. Mannen forklarte selv at han hadde fremlagt dokumentasjon på at han hadde et bosted der han kunne oppholde seg i alene.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

Det er ikke bare rimelig tvil om hvorvidt vilkårene for straff er oppfylt, men en sannsynlighetsovervekt for at de ikke er det, slår retten fast.

(©NTB)