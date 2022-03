Dødstallet etter terrorangrep mot moské i Pakistan stiger til 56

Afghanistan har på sin side sagt at deres territorium ikke skal brukes til slike angrep, men har ikke utlevert noen krigere.

To bevæpnede menn skal ha angrepet politiet utenfor moskeen. Én av angriperne og én politimann ble drept. Så løp en tredje angriper inn i moskeen og detonerte bomben.

Angrepet fant sted under fredagsbønnen. Ingen har foreløpig meldt at de står bak angrepet, men både IS-grupper og ulike fløyer av Taliban har gjennomført lignende angrep i regionen, som ligger ved grensa til Afghanistan.

Redningsmannskapene har hentet ut 194 skadde. Ifølge et av sykehusene i byen er tilstanden kritisk for 50 av dem.

