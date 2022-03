Rødt større enn Sp på ny partimåling

Oppslutningen for de andre partiene (med endringen fra januar i parentes): Frp 10,5 (-2,1), Venstre 4,7 (+1,3), MDG 2,8 (+0,4), KrF 2,7 (-0,6) og andre partier 2,9 (-0,6).

Oppslutningen til Rødt er en framgang på 2 prosentpoeng sammenlignet med januarmålingen for avisen, mens Sp går tilbake med 2,3 prosentpoeng og SV faller med 1,8 prosentpoeng.

