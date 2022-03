Over 40 varsler mot universitets- og høyskoleansatte de siste tre årene

Det skriver Khrono, som har bedt alle de offentlige universitetene og høgskolene, samt de største av de private, om å få tall på varsler om seksuell trakassering for 2019, 2020 og 2021.

Ikke alle har svart, men blant dem som har det, er det Universitetet i Bergen (UiB) som har mottatt flest varsler mot ansatte om seksuell trakassering – med ni varsler.

– Selv om vi har flest saker som er rapportert, frykter jeg at det fortsatt er flere vi burde ha fanget opp. Dette må vi arbeide videre med, slik at vi reelt sett får redusert antall personer som opplever uønskede hendelser, sier universitetsdirektør Robert Rastad ved UiB.

I alt melder de elleve institusjonene som har svart, at de har mottatt 39 varsler mot ansatte de siste tre årene. I tillegg oppgir UiT Norges arktiske universitetet at de har hatt mellom to og fem saker hvert av de tre årene.

Når det gjelder varsler mot studenter, har institusjonene som har svart registrert 87 de siste tre årene. Universitetet i Oslo er på topp med 32.

