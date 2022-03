Liten reallønnsnedgang for norske husholdninger i 2020

Yngre husholdninger opplevde størst realvekst i medianinntekten, særlig aleneboende under 45 og par under 45 år uten barn, skriver SSB.

Hver for seg har de fleste gruppene økt reallønn de siste årene, men demografiske endringer i befolkningen fører likevel til at totalen ble et fall. De siste årene har det blitt langt flere eldre og aleneboende og færre barnefamilier. De store kullene fra 1940- og 50-tallet har begynt å gå over fra å være yrkesaktive med høye inntekter, til å bli alderspensjonister som tjener mindre. Dermed blir mediannivået for hele befolkningen lavere, selv om også pensjonister tjener mer enn de gjorde før.

De som mistet jobben under koronapandemien fikk kompensert mye av lønna med økte overføringer, blant annet dagpenger og lønnskompensasjon. Dermed ble det også små endringer i inntektsulikheten i 2020, ettersom de som befinner seg nederst i inntektsfordelingen i større grad var avhengige av offentlige stønader fra før.

Norske husholdningers formue fortsatte å øke i 2020, og summen av aksjer, bankinnskudd og andre verdipapirer økte hele 12,8 prosent. Det mener SSB skyldes økt sparing under pandemien.

(©NTB)