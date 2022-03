Jubeldag på Oslo Børs

Oppturen kommer dagen etter en økning på 1,37 prosent på Oslo Børs mandag.

Prisen på et fat nordsjøolje, som i forrige uke bikket over 100 dollar fatet for første gang siden 2014, lå ved 17-tiden på 105,2 dollar.

Equinor hadde en kursvekst på 7,6 prosent og endte på 299,55 kroner. Aker BP økte med 8,3 prosent og Norsk Hydro vokste 3,5 prosent.

I Europa går det ikke fullt så bra. DAX 30-indeksen i Frankfurt er ned 3,2 prosent, FTSE100 i London er ned 1,3 prosent, og CAC 40 i den franske hovedstaden faller 3,4 prosent.

(©NTB)