Han sier at de tre var den mistenkte gjerningsmannens egne barn, og at han deretter skjøt og drepte seg selv på stedet. Detaljer om den femte som ble drept, var ikke kjent da politiet orienterte pressen.

Tre av de drepte var barn under 15 år, opplyser politiets talsmann Rod Grassman ifølge ABC10 .

