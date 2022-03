Det internasjonale energibyrået frigjør 60 millioner fat reserveolje

Ifølge IEA kom invasjonen mot et bakteppe av et allerede presset globalt oljemarked, økte priser og kommersielle varelagre som er på det laveste nivået siden 2014.

Avgjørelsen tatt av de 31 medlemslandene i IEAs styre har som mål å sende en enhetlig og sterk beskjed til det globale oljemarkedet om at det ikke vil være mangel på forsyninger til tross for konflikten i Ukraina, heter det i en uttalelse.

