Største BNP-vekst i Danmark på 27 år

Det advares mot at tallene for 2021 er mer usikre enn normalt på grunn av koronapandemien.

Ifølge Danmarks statistikkbyrå er det særlig vekst i industrien, offentlig forbruk og medisinindustrien og velferdstjenester som står for veksten i 2021.

Det er den største veksten i den danske økonomien på ett år siden 1994, da veksten var 5,3 prosent. Veksten kommer etter at koronapandemien preget den danske økonomien i 2020 og førte til et fall i BNP på 0,7 prosent.

