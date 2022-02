De aller fleste eksamenene er avlyst – endring fastsatt

– Som i fjor skal det fremdeles avholdes privatisteksamener og enkelte eksamener der elevene har særlig behov for å få avlagt eksamen. Fag- og svenneprøver skal også gjennomføres, skriver regjeringen.

Forslaget ble sendt på høring 14. februar – og et flertall av høringsinstansene støttet avlysningen, opplyser regjeringen .

Regjeringen kunngjorde 11. februar at den ville avlyse vårens eksamener for 10. trinn og elever på videregående skole.

