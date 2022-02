Som følge av den kraftige vestavinden kan det bli en bølgehøyde på 6-8 meter langs kysten. Det vil være regnbyger som går over til sludd og snøbyger natt til mandag.

Ifølge meteorologene blir det vestlig full til sterk storm utsatte steder i ytre strøk med vindkast på mellom 33 og 38 meter i sekundet. Lokalt kan det komme vindkast på over 38 sekundmeter.

