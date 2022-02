Vedum: Ukraina-krisen ikke bra for norsk økonomi

Oljeprisen bikket 100 dollar fatet for første gang på nesten åtte år torsdag, før den falt noe tilbake på kvelden.

– Kortsiktig fører det til at verdien blir lavere. Det har vi sett så langt i år, at verdien på oljefondet er ned 7–8 prosent, sier oljefondssjef Nicolai Tangen til NRK.

– Vi har gode statsfinanser, tillit til hverandre og vi er et veldig velfungerende land, sier han til kanalen og trekker i tillegg fram oljefondet, som han mener gir Norge en spesiell trygghet.

Også prisene på strøm og bensin øker, og det kan ramme norsk økonomi. Vedum understreker imidlertid at Norge har gode forutsetninger for å takle situasjonen.

