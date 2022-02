Tyrkisk domstol forlengde fengslinga av Kavála

I 2020 vart han kjend ikkje skuldig i skuldinga i samband med hendingane i 2013, men han vart raskt arrestert igjen. Til saman har han sete i varetekt i over fire år utan dom.

Kavála er skulda for å ha finansiert og organisert store demonstrasjonar mot regjeringa i 2013 og eit kuppforsøk i 2016. Han nektar straffskuld for skuldingane, som kan gi han ein vilkårslaus livstidsdom.

