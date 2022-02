Telenor ett steg nærmere godkjenning av salg i Myanmar

Det er nettstedet Myanmar Now som omtaler brevet.

Til NTB opplyser kommunikasjonsdirektør Gry Rohde Nordhus i Telenor Group at selskapet nå bruker tid på å vurdere det.

– Det er imidlertid viktig å merke seg at en godkjenning fra post- og teletilsynet kun er ett trinn i den totale godkjenningsprosessen, og vi venter fortsatt på endelig regulatorisk godkjenning for transaksjonen mellom Telenor og M1 Group, skriver hun.

Mye lengre tid

Kommunikasjonsdirektøren legger til at prosessen har tatt mye lengre tid enn det som er vanlig, og at det er vanskelig å si noe presist om den videre prosessen.

Telenors salg i Myanmar er omstridt. Blant annet er selskapet politianmeldt av Forum for utvikling og miljø (ForUM) for alvorlige forbrytelser mot menneskeheten.

Kommunikasjonsdirektøren har tidligere understreket at det ikke er grunnlag for noen anmeldelse mot selskapet.

ForUM: Det største hinderet

ForUM mener at den siste utviklingen gjør at det haster å stanse salget.

– Våre kontakter i landet sier at dette ble ansett som det største hinderet for å få gjennomført salget, forteller fagrådgiver Diego Alexander Foss i ForUM i en pressemelding fredag.

Telenor etablerte seg i Myanmar i 2014. Datterselskapet Telenor Myanmar vokste seg raskt til å bli en av landets største mobiloperatører. Per i dag har selskapet 18 millioner kunder i Myanmar, men i fjor sommer kunngjorde Telenor at virksomheten skal selges til libanesiske M1 Group for 900 millioner kroner.

Kuppet er bakgrunnen

Salget skjer etter at det ble gjennomført et militærkupp i landet. Telenor forklarte at bakgrunnen for salget var at militærjuntaen i Myanmar krever å få overvåke mobilkommunikasjon.

Beslutningen om å selge er imidlertid omstridt ettersom myanmarske Shwe Byain Phyu Group ifølge nyhetsbyrået Reuters og flere andre medier blir hovedeier. Gruppen har ifølge myanmarske medier bånd til militærjuntaen, og frykten blant menneskerettighetsorganisasjoner er at informasjon om aktivister og andre kan bli lekket til militærjuntaen.

