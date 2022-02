NSM med digitale sikkerhetsråd til virksomheter

Cyberkrigføring er blitt et viktig element i moderne krigføring, noe også Russlands angrep på Ukraina viser, ifølge NSM. En del virksomheter synes kanskje det er vanskelig å prioritere hvilke sikkerhetstiltak man skal starte med.

NSM har derfor laget en liste over prioriterte tiltak som kan iverksettes for å være rustet for en skjerpet sikkerhetssituasjon.

– Den beste formen for beredskap handler om gode og gjennomøvde beredskapsplaner, i tillegg til årvåkenhet. NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet er en viktig ressurs i arbeidet med å styrke virksomhetens robusthet i møte med et utfordrende trussel- og risikobilde, skriver NSM.

Listen over prioriterte tiltak inkluderer blant annet at bedrifter og virksomheter sørger for å ha oversikt over systemer og programvare og oppdateringsstatus; gjennomføre sikkerhetsoppdateringer umiddelbart, sørge for sikkerhetskopiering og være nøye med hvem som har tilgang.

NSM understreker også at det er viktig å sørge for årvåkenhet blant ansatte for å styrke sikkerhetskulturen og risikoforståelsen internt.

