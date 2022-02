«Intellektuelt forberedt» på krig, men i sjokk likevel

– Både uvirkelig ufattelig og ufattelig trist.

Olga Shamshur Flydal leder Den norske Helsingforskomités prosjekter i Ukraina og Aserbajdsjan. Hun er selv fra Ukraina men har bodd i Norge i snart 20 år.

Denne uka er det vinterferie og foreldrene hennes skulle komme på besøk. Flydal fikk dem til å komme en liten uke før de egentlig skulle dra.

Hun har vært intellektuelt forberedt i lang tid på en russisk invasjon, men likevel:

– Jeg må innrømme jeg er litt i sjokk, rett og slett. Jeg har brukt tiden på å fordøye inntrykkene og holde kontakt med samarbeidspartnere, familie og venner i Ukraina.

Ulike reaksjoner

Shamshur Flydal sier det er stor forskjell på hvordan ukrainere har forholdt seg til konflikten de siste åtte årene, og til opptrappingen den seneste tida. Det viser seg også i reaksjonene etter Russlands angrep torsdag.

– Det er mange i Ukraina som har ikke trodd på en større offensiv, og at opptrappingen har vært en del av et geopolitisk stormaktspill og tomme trusler. For dem er invasjonen et større sjokk, de finner fram baggen og er klare til å dra, forteller hun.

– Å vite hvor du skal gå for å finne korrekte nyheter, og avkrefte fake news, er ikke enkelt — Olga Shamshur Flydal

De som har fulgt med, eller jobbet med konflikten, kommer ikke den russiske invasjonen ikke noen stor overraskelse.

Olga Shamshur Flydal vil understreke at Ukraina har vært under en omfattende og langvarig hybridkrigføring, hvor man er kontinuerlig pepret med falske nyheter. Å skille fakta fra provokasjon, eller å kjenne igjen nyheter som har som mål å stresse deg, er noe som må læres.

Utmattende falske nyheter

– Å vite hvor du skal gå for å finne korrekte nyheter, og avkrefte fake news, er ikke enkelt. Det er utmattende. For veldig mange innbyggere i Ukraina er det vanskelig å leve under konstant stress, og det blir umulig å håndtere nyheter, sier hun. Dermed lar mange være, og orker ikke følge med.

– Og det er de som får det største sjokket når invasjonen kommer. Situasjonen har også vart så lenge, folk har liv og jobb. En generell trend er at folk har stengt det ute, tror hun.

Det har de gjort selv om lokale myndigheter i de store byene i flere uker har annonsert en plan for hva du som innbygger skal forberede på. Du skal ha en bag med dokumenter, penger, kort. Du skal vite hvor det nærmeste bomberommet er, og ha vann og proviant i huset.

– De de som kan sender slektninger vestover, sier hun.

Flere av Olga Shamshur Flydals ukrainske venner sier dette når hun spør hvordan vestlige land kan hjelpe.

De svarer: – Ikke si at dere er så bekymret. Jobb heller for mye kraftigere sanksjoner mot Russland, sier hun.

