FN-sjef: Rekordmange syrere trenger humanitær hjelp

Kostnadene for å brødfø en familie på fem med kun grunnleggende varer har nesten doblet seg det siste året, sier Msuya.

Hun understreket at Syria nå er blant de 10 landene i verden med mest matusikkerhet, hvor 12 millioner mennesker har begrenset eller usikker tilgang til mat.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!