– Berre Nato-medlemskapen hindrar Putin i å gjere det same på Baltikum som no skjer i Ukraina

UKRAINA: Trass alle forsøk på å bruke diplomati og sanksjonar for å sette Putin på plass, er Russland no i ferd med å gjennomføre ein fullskala invasjon av eit land i Europa. Dette markerer slutten for duene i europeisk forsvarspolitikk, seier forsvarsekspertar.