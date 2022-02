Tre syriske soldater drept i israelsk angrep

Det er fjerde gang denne måneden at Israel skyter raketter mot Syria, der de forsøker å ramme proiranske styrker som støtter regjeringen i den ti år lange borgerkrigen.

Flere raketter ble stanset av det syriske luftforsvaret, heter det. Syrian Observatory for Human Rights melder at det ble hørt eksplosjoner i Damaskus og byens forsteder da de israelske rakettene ble skutt ned.

Nyhetsbyrået Sana melder at Israel angrep sitt mål i nærheten av Damaskus med flere raketter. Tre soldater ble drept, og det var materielle ødeleggelser.

