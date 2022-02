Støre: Norge vil innføre flere sanksjoner mot Russland, men må ivareta naboforholdet

Norge snakker med flere europeiske land om sanksjoner mot Russland etter Ukraina-invasjonen, men naboskapet med Russland må ivaretas, sier Jonas Gahr Støre.

Støre varsler at Norge vil komme med tydelige markeringer overfor Russland, som i morgentimene torsdag gikk til militært angrep på Ukraina.

– Norge vil slutte seg til sanksjonene som nå diskuteres med europeiske partnere som en reaksjon, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse om situasjonen.

Disse sanksjonene vil komme i tillegg til de som kom tidligere i uka. Regjeringen vil dessuten sende humanitær hjelp til sivilbefolkningen i Ukraina og øker nødhjelpen med 200 millioner kroner.

– I dag våknet vi til krig i Europa. Vi har lenge fryktet at Russland vil gå til et massivt militært angrep på Ukraina. Det skjer nå, sa Støre.

Vil ivareta forholdet

Han fikk spørsmål om hvordan invasjonen påvirker forholdet mellom Norge og Russland.

– Det får helt klart konsekvenser. Men vi har fått anerkjennelse både i Nato og andre steder for at vi må ivareta naboforholdet med Russland på en klok måte, sa Støre.

Han påpeker at målet er å ivareta det lave spenningsnivået i nordområdene.

Støre sier imidlertid at dette neppe er tiden for å utvikle det bilaterale samarbeidet med Russland, slik regjeringen formulerte ønske om i Hurdalsplattformen.

– Men de helt klare utfordringene man møter med naboskap i nord, om havet, den felles fiskeribestanden og søk og redningsarbeid, det er det i norsk interesse å ivareta på en god måte, sa statsministeren.

Forsvarssjefen har iverksatt planlagte tiltak

– I tråd med Natos rutiner, som er godt innarbeidet, har forsvarssjefen iverksatt planlagte tiltak for å styrke Forsvarets årvåkenhet og beredskap. Dette er det gode planer for, sa Støre.

Han sa også at Nato har iverksatt tiltak for å beskytte medlemsland.

– Det gjelder de som trenger alliert støtte for å ivareta sin sikkerhet. Norge deltar fortløpende i vurderingen av dette, sa Støre.

Han understreket at dette er utelukkende defensive tiltak.

Trenger mer enn sympati

Ukrainas ambassadør i Norge, Jatsiuk Viatsjeslav, ba torsdag om støtte til å styrke det ukrainske forsvaret.

– Ukraina setter pris på sympati og støtte, men vi trenger mer enn det. Vi trenger praktisk støtte, vi trenger håndfast støtte, sa Viatsjeslav på et pressemøte i ambassaden.

Han ba Norge endre loven om våpeneksport for å kunne sende militær støtte til Ukraina. I dag selger ikke Norge våpen til land som er i krig.

– Vi vet om de eksisterende hindringene i det norske lovverket. Samtidig tror vi virkelig at dette er et avgjørende øyeblikk for oss alle, og vi må alle vise politisk vilje til å stå sammen, og selv det mest nedfelte lovverket kan endres. Er det vilje, er det mulig å få det til. Vi trenger denne støtten fra Norge, sa han.

– Ser ut til å ville endre styresettet

På spørsmål om hva regjeringen anser som Putins mål med invasjonen av Ukraina, sa Støre at han nødig vil gjøre seg til en fortolker av de indre tanker som den russiske presidenten har bak det han sier.

– Men det han har sagt i dag, peker i retning av at han skal okkupere og endre styresettet i Ukraina. Der sitter det en valgt president, og hvis det er formålet, så tegner det et bilde av en veldig omfattende militær operasjon for å nå det målet: En operasjon med veldig høy humanitær pris, sa Støre.

Nato-øvelse går som planlagt

Nato-vinterøvelsen Cold Response i Norge i mars og april blir ikke påvirket av situasjonen i Ukraina og vil gå som normalt, bekrefter Støre.

– Øvelsen, som er rutinemessig, planlagt og annonsert med Russland invitert inn som observatører, er viktig for at man trener sammen i vinterforhold i norsk landskap. Øvelsen er ikke et svar på det som skjer i Ukraina, det er rutine, sier Støre på spørsmål fra NTB.

Beroliget norske barn

NRKs Supernytt stilte statsministeren spørsmål på vegne av flere barn som lurte på om også Norge kunne bli rammet.

– Vi har venner vi står sammen med, og det er ingen som truer dem. Norge truer heller ingen, sa han rettet til barna.

– Vi ønsker å bidra til at det blir en fredelig løsning i Europa, understreket Støre.