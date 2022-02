Sikkerhetsekspert i Ukraina: – Folk er forvirret og redde

– Putin avbrøt en tale, og kort etterpå angrep en masse raketter og byer ukrainske byer. Bakke-til luft forsvar her har stoppet fem-seks raketter, og bare en av dem traff en radar på flyplassen her. Folk er forvirret og redde, og har begynt å forlate byen mens andre har gått på jobb, forteller Ruslan Forostyak til Vårt Land

Han er en Odessa-basert sikkerhetsekspert som har jobbet for militæret og politiet:

– Barn går ikke på skolen. De angriper også fra Hviterussland, og Hviterussland har gitt tillatelse til å bruke landet. Dere i vest bør gjøre noe mot dem også, sier Forostyak og med det mener at andre land må reagerer skarpt også mot det landet

Ber om vestlig hjelp

– Vi klarer oss ikke uten vestlig hjelp nå. Mariupol er i en forferdelig vanskelig situasjon nå, det samme er Kharkiv. De krysset grensen for en time siden og har allerede okkupert to små byer i Luhansk-regionen ikke så langt fra Kharkiv, sier den ukrainske sikkerhetseksperten:

– Det rykker også inn store mengder militærkjøretøy fra Krim mot Kherson. Folk der har det de trenger av mat. De har også angrepet i Lviv-regionen, og har truffet en helikopterbase i nærheten av Lviv. Ivano-Frankivsk har også blitt angrepet.

En Twitter-video viser et angrep i byen Mariupol, som ligger ved Azov-havet, nær frontlinjen i til utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk.:

– Rammer militærinstallasjoner

En trikk har blitt truffet nær en militærinstallasjon i Mykolaev, forteller Forostyak. Ifølge militæret har bare en person blitt drept, en grensevakt.

– Det stemmer neppe. Samtidig mener jeg det er riktig av dem å begrense informasjonen de gir ut, men alle vet hva skjer.

Våknet til eksplosjoner

– Jeg våknet klokken fem (lokal tid) av flere eksplosjoner. Først enkelte, så en serie. Alt er OK, folk er redde men jeg ser folk gå tur med hunden, forteller Igor som ikke ønsker at etternavnet blir offentlig. Kyiv-mannen forteller at infrastruktur i hovedstaden fungerer som normalt, men folk går ikke på jobb.

– På en måte har vi vært forberedt på dette en god stund, sier Igor som har snakket med venner i Odessa der folk går på jobb som normalt, sier Ruslan Forostyak.

I KYIV: Tor Karstensen og hans ukrainske kone, Daria, fotografert på balkongen utenfor leiligheten sin i Kyiv. (Privat)

Møtte stengte matbutikker

Tor Karstensen er nordmann, bosatt i Kyiv. Han er fortsatt i landet, og så vidt han vet er det bare to nordmenn i Kyiv nå. Han våknet til eksplosjoner i dag tidlig. På spørsmål om de vil prøve å komme seg ut av byen svarer han:

– Det er er jo ikke så lett å få tak i en bil, og selv med bil er det vanskelig å komme seg rundt fordi det er en halvtimes kø ut av byen. Jeg har ikke sjekket om det går tog, sier Karstensen til Vårt Land. Han prøvde å gå i butikken ved nitiden, men supermarkedet var stengt, trolig fordi folk ikke har kommet på jobb. Det er også køer ved bensinstasjoner fordi folk prøver å hamstre bensin, forteller han.

Han er ikke overrasket over at det ville skje noe, men overrasket over at det skjer i stor skala.

– Jeg sliter med å se logikken siden dette vil ødelegge Russlands rykte i lang tid fremover. Samtidig bekrefter dette at Putin er fullstendig mentalt forstyrret og derfor ekstremt farlig - ikke bare for Ukraina, sier Tor Karstensen.

En video på Twitter viser rakettangrep i Kalynivka, midt i Ukraina.

Fader Volodymyr i ukrainsk-ortodokse kirken sier til Vårt Land at det ikke er panikk i byen Mariupol, to mil fra frontlinjen der ukrainske styrker og separatistgrupper har vært i krig siden 2014.

– Territorialforsvaret har samlet seg og er klare til å forsvare byen, sier han før han må legge på.