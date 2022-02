Lastebilkolonne i gang også i USA

Inspirert av protestene som lammet Canadas byer i flere uker, sier arrangørene av den såkalte «Folkets kolonne» at de vil ha slutt på krav om munnbind, vaksiner og nedstengninger i kampen mot koronaviruset.

– La oss komme tilbake til det normale, sa Bryan Base, hvis lastebil var blant de forreste av en gruppe som hadde samlet seg i Adelanto ved Los Angeles.

Arrangørene sier at de er tverrpolitiske, og at både republikanere og demokrater er med. Men det var mange flagg som viste støtte til tidligere president Donald Trump i Adelanto og langs ruta da de begynte å kjøre.

Kolonnen som startet i Los Angeles, er en av flere som reiser mot Washington, der flere hundre ventes å ankomme 5. mars. Andre starter i Texas, North Dakota, delstaten Washington og Ohio.

En av talerne i Adelanto var Paul Alexander, en helserådsgiver i Trump-administrasjonen som gikk inn for å la viruset spre seg uhemmet for å få flokkimmunitet. Han hevdet i appellen sin at vaksiner ikke fungerer.

Forskerne viser til at de godt testede vaksinene er trygge og effektive og er den beste beskyttelsen mot alvorlig sykdom og død fra viruset.

Vaksinedekningen er ujevn i USA, med langt færre vaksinerte og mange flere døde og syke i republikansk-styrte delstater der vaksinemotstand og tro på konspirasjonsteorier er utbredt.

