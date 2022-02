UiT forsker på falske nyheter: – Putin vrir om historien for å gå inn med militær makt

– Han vrir om historien og anerkjenner ikke Ukraina som en selvstendig stat, og bruker det som et påskudd for å gå inn med militær makt, sier professoren.

– Det er et hav av informasjon der ute, og det er veldig lett å finne kilder som støtter tvilen vi har fra før. For eksempel når det gjelder vaksiner, sier forsker Gunhild Hoogensen Gjørv ved UiT til nyhetskanalen.

Der skal forskerne se nærmere på hvordan desinformasjon, tillit til myndighetene og motstandsdyktighet mot falske nyheter har vært i Norge og Sverige under migrasjonskrisen og koronapandemien.

