Telenor-leder i Myanmar nektes utreise

Brekke legger til at begrunnelsen om at selskapets ledere ikke fikk reise ut av landet kom i fjor høst fra landets investeringsminister og gjelder inntil søknaden om salget er avgjort.

Juntaens krav har medført at Telenor besluttet å selge mobilvirksomheten i landet til det libanesiske investeringsselskapet M1 Group. Sju måneder etter salget har Telenor ennå ikke fått godkjent transaksjonen.

– Siden militæret overtok makten i Myanmar i februar i fjor, har vi tatt ut en del av våre utenlandske ansatte i landet, men vi har fortsatt noen igjen. Det vi kan bekrefte, er at en av de ledende ansatte er en nordmann som ikke får lov til å reise ut, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor til Dagens Næringsliv .

