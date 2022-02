Støre urolig for opprustningsspiral i Øst-Europa

Støre sier til NTB at han lenge har vært bekymret for en opprustningsspiral i øst.

– Det har vært for lite fremgang og tvert imot stillstand på nedrustningssiden, sier statsministeren.

Tirsdag og onsdag er han på besøk i Brussel sammen med klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Besøket overskygges i stor grad av den eskalerende situasjonen i Ukraina, der Russland har varslet at det vil bli sendt styrker inn i Øst-Ukraina.

Tirsdag ga også den russiske nasjonalforsamlingen grønt lys til å bruke militær makt utenfor Russland.

Behov for nedrustning

Støre mener situasjonen som nå utspiller seg i Ukraina, illustrerer behovet for å gjøre mer på nedrustning og tillitsskapende arbeid i Europa – i tillegg til måten land gjennomfører øvelser og militær aktivitet i nærheten av andre land.

– På alle disse områdene har Europa erfaringer og alternativer å velge mellom fremfor det som nå skjer, sier Støre.

Han mener Russlands opptrapping stiller Europa overfor en ny situasjon.

– Det er en ny normal at man vil ha endrede politiske rammevilkår basert på en voldsom militær oppbygging. Det er ikke noe Europa har sett i nyere tid.

Vil ivareta naboskapet

Støre har varslet at Norge kommer til å stille seg bak EUs sanksjonspakke mot Russland. Samtidig understreker han behovet for å ivareta naboskapet med Russland.

– Det har Norge erfaring med. Vi har et langsiktig naboforhold å ivareta som skal være forutsigbart og gjenkjennelig, sier Støre.

HANDLING: – Det er ikke nok å si at det bare er en tale. Vi må legge til grunn at det kan være en tale som kan følges opp av handling, sier Støre. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Han viser til at Norge etter planen skal møte Russland, Finland og Sverige på Kirkeneskonferansen onsdag, og at Norge i år er vertskap for Nato-øvelsen Cold Response.

– Det å være øyne og øre i nord handler om å følge med på det som skjer, sier Støre.

Økt tilstedeværelse i øst

Mens Støre er opptatt av nedrustning og godt naboskap, snakkes det i Nato-kretser om behovet for å styrke tilstedeværelsen i Øst-Europa.

Etter det NTB kjenner til, kommer Nato fremover til å diskutere behovet for en markant økning av basisoppsettet på den østlige flanken.

Støre er tydelig på at Norge vil jobbe for at Nato fortsatt skal være defensivt orientert.

– Nato er en forsvarsallianse, som skal ta vare på sikkerheten til medlemslandene sine. Norge vil bidra til at det blir en kvalitet som gjelder også nå, at medlemslandene har sikkerhet.

– Det er ikke et angrepsperspektiv i noe av det Nato legger opp til, det er et forsvarsperspektiv.

– Ikke bare en tale

Samtidig mener Støre det er all grunn til å ta uttalelsene fra Russlands president Vladimir Putin på alvor.

I en TV-sendt tale tirsdag hevdet Putin blant annet at Ukraina i sin helhet ble skapt av Sovjetunionen og påsto at Ukraina kan komme til å utvikle atomvåpen.

– Det er ikke nok å si at det bare er en tale. Vi må legge til grunn at det kan være en tale som kan følges opp av handling, sier Støre.