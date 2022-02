Satellittbilder skal vise ytterligere opprustning langs Ukrainas nordlige grense

President Vladimir Putin varslet også utplassering av «fredsbevarende styrker», og tirsdag ga russiske folkevalgte klarsignal for at russiske styrker kan bruke militærmakt utenfor Russlands grenser.

Mandag anerkjente Russland de to utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk øst i Ukraina som selvstendige stater.

Bildene fra selskapet, som har fulgt med på den russiske opptrappingen i ukevis, er ikke blitt verifisert av Reuters. I en uttalelse fra Maxar heter det at også et nytt feltsykehus er satt opp ved en garnison vest i Russland, ved Ukrainas østlige grense.

