Russland evakuerer ambassaden i Kyiv

Flere vestlige ambassader, blant dem USAs og Storbritannias, har tidligere flyttet sine ansatte til byen Lviv nær grensa til Polen, av frykt for en russisk invasjon.

Russisk UD opplyste tirsdag at ambassaden i Kyiv ville bli evakuert, og ambassadens talsmann Denis Golenko bekreftet onsdag overfor AFP at evakueringen var i gang.

– Dette er en planlagt prosedyre. I slike saker som nå er det et sett med tiltak som må iverksettes, blant annet av sikkerhetsmessige årsaker, sier vedkommende.

Ukrainske medier var først ute med å melde om evakueringen og brenningen av dokumenter, og en representant for ambassaden bekrefter nå dette overfor Tass .

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!